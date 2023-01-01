Аккумулятор Canon NB-6LH
Код товара : УТ-00000564
Артикул : 8724B001
4 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.045
Описание
Совместимые модели:
Digital IXUS 85, 95, 105, 200, 210, 300, 310, PowerShot D10, D20, D30, S90, S95, S120, SX60, SX170, SX240, SX250, SX260, SX270, SX280, SX500, SX510, SX520, SX600, SX700 и др.