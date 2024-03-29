Адаптер Canon CANON Mount Adapter EF-EOS R (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074529 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/6

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Задать вопрос Причина уценки: состояние NEW 13 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами EOS R. Все функции объективов EF (автофокусировка, оптическая стабилизация, передача информации о дистанции) сохраняются. Резиновое уплотнительное кольцо вокруг крепления со стороны камеры позволяет сохранить герметичность соединения при использовании объективов EF с защитой от пыли и влаги. Работа объективов других брендов не гарантируется: уточняйте информацию о совместимости у производителя. Тип переходное кольцо

Крепление на камере байонет EOS R

Крепление на объективе байонет EF/EF-S Код товара: 139529

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : состояние NEW

Комплектация: адаптер, передняя и задняя крышки, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.

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