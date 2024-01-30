Описание

Код товара: 138086

Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами EOS R. Все функции объективов EF (автофокусировка, оптическая стабилизация, передача информации о дистанции) сохраняются. Резиновое уплотнительное кольцо вокруг крепления со стороны камеры позволяет сохранить герметичность соединения при использовании объективов EF с защитой от пыли и влаги. Работа объективов других брендов не гарантируется: уточняйте информацию о совместимости у производителя.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( небольшие потертости на корпусе)

Комплектация: Крышка передняя, задняя, коробка

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения