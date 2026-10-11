Адаптер Canon EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00098023
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-11/1
Код товара:УТ-00098023
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-11/1
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Минимальные следы эксплуатации.
S/n: 4712019704
Комплектация: адаптер, две крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Минимальные следы эксплуатации.
S/n: 4712019704
Комплектация: адаптер, две крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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