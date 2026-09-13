Адаптер Canon EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097166 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-13/4 Код товара: УТ-00097166 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-13/4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 2012002969

Комплектация: адаптер, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: 2012002969

Комплектация: адаптер, задняя крышка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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