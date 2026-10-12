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Адаптер Canon EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-) (б/у)

  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
Код товара:УТ-00098052
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-10-12/05

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации. Потертости.
Пробег:
S/n: 5112015461
Комплектация: Адаптер
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.