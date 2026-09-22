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Адаптер Canon EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-) (б/у)

  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
  • EF-EOS R Mount Adapter (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097524
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-22/05

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Canon EF-EOS R Mount Adapter

Код товара: УТ-00097524

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: 0412011051
Комплектация: адаптер, чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.