Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с камерами EOS R. Все функции объективов EF (автофокусировка, оптическая стабилизация, передача информации о дистанции) сохраняются. Резиновое уплотнительное кольцо вокруг крепления со стороны камеры позволяет сохранить герметичность соединения при использовании объективов EF с защитой от пыли и влаги. Работа объективов других брендов не гарантируется: уточняйте информацию о совместимости у производителя.