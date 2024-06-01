Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS R (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076084
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-01/2
Причина уценки:
Следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141084
Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет легко использовать объективы EF-S и EF с камерами EOS R. Фотографы, у которых уже есть объективы EF-S или EF, могут без сомнений покупать систему EOS R, ведь их объективы можно использовать с этой системой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: адаптер, внутренняя крышка.
Гарантия 90 дней.
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