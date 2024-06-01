Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS R (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076084 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-06-01/2

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Описание Код товара: 141084 Стандартный адаптер крепления EF-EOS R позволяет легко использовать объективы EF-S и EF с камерами EOS R. Фотографы, у которых уже есть объективы EF-S или EF, могут без сомнений покупать систему EOS R, ведь их объективы можно использовать с этой системой. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: адаптер, внутренняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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