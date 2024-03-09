Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073905 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-09/03

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной (EF) крышки. 8 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138905 Тип

переходное кольцо

Крепление на камере

байонет EF-M

Крепление на объективе

байонет EF/EF-S Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной (EF) крышки.

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: 793203003801

Комплектация: адаптер, байонетная (М) крышка, документация, коробка

Гарантия 90 дней.

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