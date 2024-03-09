Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073905
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-09/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, нет байонетной (EF) крышки.
8 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138905
Тип
переходное кольцо
Крепление на камере
байонет EF-M
Крепление на объективе
байонет EF/EF-S
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, нет байонетной (EF) крышки.
s\n: 793203003801
Комплектация: адаптер, байонетная (М) крышка, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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