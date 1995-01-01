Описание

Установите любой объектив Canon из широкой линейки EF и EF-S к EOS M, включая объективы для профессионалов, например, для макросъемки или с эффектом "рыбий глаз", с помощью небольшого и легкого адаптера для крепления EF-M.

Преимущества

Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-M для EOS M

Совместимость с полной линейкой продуктов

Съемное крепление для штатива

Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-M

Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-EOS M, подходящий для EOS M, легко носить с собой повсюду. Он позволяет использовать крепление EF-M для EOS M, чтобы устанавливать любой объектив Canon из широкого ассортимента объективов системы EOS, подключая вас к миру творческих возможностей.

Совместимость с полной линейкой объективов EF и EF-S от Canon

Расширьте систему EOS M и раскройте свои творческие возможности. Адаптер для крепления EF-EOS M обеспечивает полный доступ к широкому спектру объективов Canon EF и EF, предоставляя возможность использовать существующие объективы и пробовать новые для получения желаемых снимков. Широкий ассортимент включает в себя объектив с фиксированной фокусировкой и зум-объектив, охватывающие диапазон фокусного расстояния 8-800 мм, для съемки любых сюжетов, от потрясающих пейзажей до снимков отдаленных объектов дикой природы. Вы также можете поэкспериментировать с профессиональными объективами, например, с объективом для макросъемки, который позволяет снимать превосходные скрытые детали повседневной жизни с максимальным приближением, или воспользоваться объективом с эффектом "рыбий глаз" для создания уникальных фотографических эффектов.

Съемное крепление для штатива

Для обеспечения идеального баланса камеры при съемке и создания превосходных снимков без эффекта размытости адаптер для крепления EF-EOS M имеет съемное крепление для штатива, обеспечивающее поддержку при использовании тяжелых объективов на штативе.