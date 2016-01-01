Адаптер Canon Mount Adapter EF-EOS M
Код товара : 00000053806
Артикул : 6098B005
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Характеристики
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2016
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.530
Вес
110 г
Описание
Установите любой объектив Canon из широкой линейки EF и EF-S к EOS M, включая объективы для профессионалов, например, для макросъемки или с эффектом "рыбий глаз", с помощью небольшого и легкого адаптера для крепления EF-M.
Преимущества
- Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-M для EOS M
- Совместимость с полной линейкой продуктов
- Съемное крепление для штатива
Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-M
Небольшой и легкий адаптер для крепления EF-EOS M, подходящий для EOS M, легко носить с собой повсюду. Он позволяет использовать крепление EF-M для EOS M, чтобы устанавливать любой объектив Canon из широкого ассортимента объективов системы EOS, подключая вас к миру творческих возможностей.
Совместимость с полной линейкой объективов EF и EF-S от Canon
Расширьте систему EOS M и раскройте свои творческие возможности. Адаптер для крепления EF-EOS M обеспечивает полный доступ к широкому спектру объективов Canon EF и EF, предоставляя возможность использовать существующие объективы и пробовать новые для получения желаемых снимков. Широкий ассортимент включает в себя объектив с фиксированной фокусировкой и зум-объектив, охватывающие диапазон фокусного расстояния 8-800 мм, для съемки любых сюжетов, от потрясающих пейзажей до снимков отдаленных объектов дикой природы. Вы также можете поэкспериментировать с профессиональными объективами, например, с объективом для макросъемки, который позволяет снимать превосходные скрытые детали повседневной жизни с максимальным приближением, или воспользоваться объективом с эффектом "рыбий глаз" для создания уникальных фотографических эффектов.
Съемное крепление для штатива
Для обеспечения идеального баланса камеры при съемке и создания превосходных снимков без эффекта размытости адаптер для крепления EF-EOS M имеет съемное крепление для штатива, обеспечивающее поддержку при использовании тяжелых объективов на штативе.