Блокнот Canon MC-DR001 для снимков Zoemini
Код товара : УТ-00061855
Артикул : 4010C001
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Описание
Canon Photo Printer Diary MC-DR001 – необычный блокнот и альбом для фотографий. На каждом развороте с правой стороны располагается страница для снимков с вашей моментальной камеры или мобильного принтера Zoemini (как вы помните, у снимков есть клейкая подложка, так что их можно просто приклеить). С другой стороны – страница для подписей: сюда вы можете записать свои воспоминания о том, как и когда были сделаны эти снимки, какое настроение у вас было в этот момент, что вы чувствуете по этому поводу.
- Размеры: 160 х 126 х 18.6 мм
- Материал обложки: ламинированный картон
- Материал страниц: бумага