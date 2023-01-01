Canon Photo Printer Diary MC-DR001 – необычный блокнот и альбом для фотографий. На каждом развороте с правой стороны располагается страница для снимков с вашей моментальной камеры или мобильного принтера Zoemini (как вы помните, у снимков есть клейкая подложка, так что их можно просто приклеить). С другой стороны – страница для подписей: сюда вы можете записать свои воспоминания о том, как и когда были сделаны эти снимки, какое настроение у вас было в этот момент, что вы чувствуете по этому поводу.