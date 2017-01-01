Основные особенности MT-26EX-RT

Мощная и гибкая сдвоенная вспышка с быстрой перезарядкой

Белые светодиоды высокой яркости для легкой фокусировки в условиях низкой освещенности

Беспроводное оптическое и радиоуправление другими вспышками Speedlite

Художественное освещение и возможности индивидуальной настройки подсветки

Высокая мощность

Модель MT-26EX-RT включает две подвижные лампы, которые поворачиваются вокруг объектива с шагом пять градусов. Лампы можно перемещать вверх или вниз и наклонять внутрь или наружу в зависимости от сцены и творческого замысла. В результате можно легко подчеркнуть нужные детали при съемке предметов и лиц крупным планом. Вспышка MT-26EX-RT оснащена также белыми светодиодными фокусировочными лампами высокой яркости, которые облегчают наведение резкости и позволяют оценить световую композицию до создания снимка. Суммарное ведущее число (способность вспышки осветить предмет при определенной чувствительности датчика и под конкретным углом) обеих ламп в сравнении с моделью MT-24EX возросло до 26 метров при ISO 100 и гарантирует превосходные результаты при макросъемке.

MT-26EX-RT поставляется с новыми рассеивателями для каждой головки: они смягчают свет и защищают снимки от резких засветов. В новинке появилась возможность понизить мощность вспышки для сохранения правильной экспозиции при съемке светосильными объективами или с близкого расстояния. Вспышка MT-26EX-RT также отличается быстрой перезарядкой за 5.5 секунд, а при использовании дополнительно приобретаемого компактного аккумулятора CP-E4N это время сокращается до 2.5 секунд — давая возможность быстро запечатлеть ускользающие детали. Поэтому новая модель идеальна для съемки дикой природы крупным планом, когда интересное событие может произойти в любое мгновенье. Процесс перезарядки можно отследить при помощи индикатора на ЖК-экране. Кроме того, благодаря повышенной износоустойчивости ламп значительно сократилась необходимость в регулярном обслуживании вспышки.

Гибкое управление и максимум творчества

В модель MT-26EX-RT были также добавлены функции беспроводного ведущего устройства, чтобы управлять другими вспышками Speedlite без проводов. Под контроль можно взять до 15 вспышек в пяти группах: осветите сцену еще ярче или подсветите задний план, чтобы лучше отделить его от предмета съемки. MT-26EX-RT умеет управлять экспозицией удаленных вспышек Speedlite несколькими способами. При полностью автоматическом управлении экспозиция замеряется камерой по радиосвязи с помощью системы E-TTL. Можно также вручную задать настройки мощности каждой вспышки для получения задуманного результата. Экспозицией каждой вспышки можно управлять отдельно, например, можно сочетать ручное управление и E-TTL для дополнительного удобства и контроля.

Обновленный интерфейс и элементы управления MT-26EX-RT основаны на дизайне модели Speedlight 600EX II-RT, благодаря чему работать с новинкой стало еще проще. Новый блок управления включает большинство новых возможностей «горячего башмака», впервые реализованных в 600EX II-RT, включая возможность закрепления и снятия камеры на надежной металлической лапке крепления одним движением — при помощи запорного рычага.

Совместимые объективы:

EF 50mm f/2.5 Compact Macro

EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM*

EF 180mm f/3.5L Macro USM**

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM***

RF 85mm f/2 Macro IS STM*

RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM*

MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

TS-E 50mm f/2.8L Macro

TS-E 90mm f/2.8L Macro

TS-E 135mm f/4L Macro

* для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 67.

** для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 72C

*** для установки необходимо приобрести адаптерное кольцо Macrolite Adapter 52С