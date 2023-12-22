Чехол для объектива Canon LP1319 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072367
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-22/01
Причина уценки:
Новый не использовался.
1 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137367
Мягкий чехол Canon LP1319 предназначен для объектива EF 17-40mm f/4L, также подходит для EF-S 10-22/3.5-4.5, EF 16-35/2.8L. Внутренний размер: 83.5 х 96.8 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: Чехол
Гарантия от 14 до 90 дней.
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