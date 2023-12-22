Чехол для объектива Canon LP1319 (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072367 Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-22/01



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Описание Код товара: 137367 Мягкий чехол Canon LP1319 предназначен для объектива EF 17-40mm f/4L, также подходит для EF-S 10-22/3.5-4.5, EF 16-35/2.8L. Внутренний размер: 83.5 х 96.8 мм. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: Чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.

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