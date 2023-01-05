Чехол для объектива Canon LP1319 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00064668
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-01-05/02
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 000 ₽
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Гарантия магазина. 90 дней.
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
В комплекте: чехол
Гарантия: 90 дней
Код товара: 129668
Товар без упаковки.
Мягкий чехол Canon LP1319 предназначен для объектива EF 17-40mm f/4L, также подходит для EF-S 10-22/3.5-4.5, EF 16-35/2.8L. Внутренний размер: 83.5 х 96.8 мм.