Аккумулятор Canon LP-E6NH
Код товара : УТ-00042686
Артикул : 4132C002
14 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.110
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для камер Canon EOS R5 и R6. Также может использоваться с камерами Canon, использующими аккумуляторы LP-E6 или LP-E6N, как более емкий источник питания. Емкость 2130 мАч, напряжение 7.2 В.
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15.