Описание

Код товара: 140439

Компактная и умная литий-ионная аккумуляторная батарея Canon LP-E6 1800 mAh для цифровых фотоаппаратов Canon. Не обладает "эффектом памяти", благодаря чему ее можно заряжать в любое время. Интеллектуальная система аккумулятора позволяет контролировать оставшийся уровень заряда на дисплее фотоаппарата

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Полная емкость)

Комплектация: Без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения