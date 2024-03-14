Описание

Код товара: 139012

Аккумулятор Canon LP-E6, изготовленный по технологии Li-Ion (литий-ион),предназначен для использования в цифровых фотокамерах EOS 5D Mark II и Mark III, EOS 6D, EOS 7D, EOS 60D и EOS 70D. Он обладает емкостью 1800 мАчас и выходным напряжением 7,2 В. Такая аккумуляторная батарея позволит фотографу надолго забыть о замене источника питания. Потребитель всегда может узнать о количестве оставшихся кадров и действительном заряде батареи, причем точность будет совпадать до одного процента. Фотоаппарат в нормальных климатических условиях очень долго может оставаться без дополнительной подзарядки, исправно выполняя свои функциональные задачи.

Для зарядки аккумулятора Canon LP-E6 подходит зарядное устройство Canon LC-E6

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Полная эффективная емкость)

Комплектация: Без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения