Aккумулятор Canon LP-E17 (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095614 Артикул: б/у-НМ 2026-07-21/1 Код товара: УТ-00095614 Артикул: б/у-НМ 2026-07-21/1 Тип аксессуара аккумуляторы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации

Комплектация: Аккумулятор, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара аккумуляторы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Небольшие следы эксплуатации

Комплектация: Аккумулятор, коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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