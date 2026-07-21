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Aккумулятор Canon LP-E17 (состояние 5-) (б/у)

  • LP-E17 (состояние 5-)
  • LP-E17 (состояние 5-)
  • LP-E17 (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095614
Артикул:б/у-НМ 2026-07-21/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Небольшие следы эксплуатации
Комплектация: Аккумулятор, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.