Аккумулятор Canon LP-E12
Код товара : 00000053808
Артикул : 6760B002
7 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.030
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Canon LP-E12 подходит для ряда камер EOS, EOS M и компактных фотоаппаратов PowerShot. Емкость 875 мАч, напряжение 7.2 В.
Совместимость:
- Canon PowerShot SX70 HS
- Canon EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- Canon EOS 100D