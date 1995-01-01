Бленда Canon Lens Hood EW-88C, для EF 24-70/2.8 L II USM

0 0 отзывов Код товара : УТ-00055702 Артикул : 5181B001



Бленда для EF 24-70mm f/2.8L II USM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, устраняя блики, улучшая контрастность и цветопередачу. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от механических повреждений и осадков. Задать вопрос 7 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Бленда для EF 24-70mm f/2.8L II USM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, устраняя блики, улучшая контрастность и цветопередачу. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от механических повреждений и осадков. Материал: пластик.

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