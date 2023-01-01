Бленда Canon Lens Hood EW-82 для EF 16-35mm f/4L IS USM
Код товара : УТ-00064327
Артикул : 9528B001
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Страна производства
Япония
Описание
Оригинальная бленда для объектива Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.
- Вес в упаковке: 35 г
- Размеры упаковки: 150 x 35 x 150 мм