Оригинальная бленда для объектива Canon EF 16-35mm f/4L IS USM. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений и осадков.