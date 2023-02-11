Бленда Canon Lens Hood EW-79 для TS-E 45/2.8 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065383
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-11/07
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
В комплекте: бленда
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130383
Canon Lens Hood EW-79 для TS-E 45/2.8