Оригинальная бленда CANON Lens Hood EW-52 для объектива RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (для беззеркальной системы EOS R). Бленда блокирует боковую засветку линз, тем самым предотвращая появление ореолов и бликов, а также повышая общий уровень контрастности изображения. Кроме того, бленда частично защищает переднюю линзу от случайных ударов и контакта с царапающими предметами. Продается на случай утери или повреждения бленды, идущей в комплекте с объективом. Материал: пластик.