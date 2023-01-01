Бленда Canon Lens Hood EW-52 для RF 35mm f/1.8 Macro
Код товара : УТ-00031404
Артикул : 2974C001
2 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.010
Описание
Оригинальная бленда CANON Lens Hood EW-52 для объектива RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (для беззеркальной системы EOS R). Бленда блокирует боковую засветку линз, тем самым предотвращая появление ореолов и бликов, а также повышая общий уровень контрастности изображения. Кроме того, бленда частично защищает переднюю линзу от случайных ударов и контакта с царапающими предметами. Продается на случай утери или повреждения бленды, идущей в комплекте с объективом. Материал: пластик.