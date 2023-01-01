Оригинальная бленда Canon Lens Hood ET-83C для объектива Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, тем самым увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения, устраняя возможные блики и ореолы. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений.