Бленда Canon Lens Hood ET-83C для EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS
Код товара : 00000060579
Артикул : 2707A001
1 999 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.130
Описание
Оригинальная бленда Canon Lens Hood ET-83C для объектива Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS. Использование бленды ограничивает поток нежелательного бокового света, тем самым увеличивая контрастность и улучшая цветопередачу изображения, устраняя возможные блики и ореолы. Бленда также защищает фронтальную линзу объектива от физических повреждений.