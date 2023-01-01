Бленда Canon Lens Hood ET-67B для EF-S 60/2.8 Macro
Код товара : 00000049633
Артикул : 0343B001
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.030
Описание
Бленды защищают объектив от попадания бокового света, который вызывает блики и снижает контрастность. Они также защищают переднюю линзу от случайных ударов и царапин.