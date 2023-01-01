Бленда Canon Lens Hood ET-65B для EF 70-300mm IS USM и DO IS USM
Код товара : 00000060374
Артикул : 9447A001
4 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
CANON Lens Hood ET-65B - бленда для объектива EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, также подходит для EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.