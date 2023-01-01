CANON Lens Hood ET-65B - бленда для объектива EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, также подходит для EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, выступ бленды может защитить передний элемент объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.