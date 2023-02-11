Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

В комплекте:

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130384

Бленда Canon Lens Hood ES-65 III для TS-E 90/2.8. Легко защелкивается и снимается при нажатии на две кнопки сбоку.