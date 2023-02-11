Бленда Canon Lens Hood ES-65 III для TS-E 90/2.8 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00065384
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-02-11/08
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
В комплекте:
Гарантия: 14 дней
Код товара: 130384
Бленда Canon Lens Hood ES-65 III для TS-E 90/2.8. Легко защелкивается и снимается при нажатии на две кнопки сбоку.