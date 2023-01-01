Бленда Canon Lens Hood ES-60 для EF-M 32mm f/1.4 STM
Код товара : УТ-00051955
Артикул : 2440C001
3 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.064
Описание
Оригинальная бленда Canon Lens Hood ES-60 для объектива EF-M 32mm f/1.4 STM. Ограничивает попадание во объектив нежелательного (паразитного) света от источников, находящихся вне кадра. Подобная засветка снижает контрастность изображения, вызывает появление ореолов и бликов. Кроме того, бленда отчасти защищает переднюю линзу объектива от механических повреждений, появления отпечатков пальцев, пыли и грязи.