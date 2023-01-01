Оригинальная бленда Canon Lens Hood ES-60 для объектива EF-M 32mm f/1.4 STM. Ограничивает попадание во объектив нежелательного (паразитного) света от источников, находящихся вне кадра. Подобная засветка снижает контрастность изображения, вызывает появление ореолов и бликов. Кроме того, бленда отчасти защищает переднюю линзу объектива от механических повреждений, появления отпечатков пальцев, пыли и грязи.