Крышка объектива Canon Lens Cap E-52 II
Код товара : 00000060286
Артикул : 6315B001
890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Canon Lens Cap E-52 II - крышка объектива. Подходит для всех объективов с диаметром резьбы для светофильтра 52 мм. Обеспечивает защиту линз от грязи и легких механических повреждений. Фиксация пружинная. Материал: пластик.