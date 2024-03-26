Видеокамера Canon Legria HF M406 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074452
Артикул : б/у-П72 К 2024-03-26
Причина уценки:
Потертости на корпусе
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139452
HD-формат Full HD 1080p
Максимальное разрешение видеосъемки X 1920
Максимальное разрешение видеосъемки Y 1080
Количество матриц 1
Тип матрицы CMOS
Число пикселей матрицы 2.37 МП
Число мегапикселей при фотосъемке 2.07 Мпикс
Физический размер матрицы 1/3"
Минимальная освещенность 1.3 люкс
Диагональ ЖК-экрана 3 "
Разрешение ЖК-экрана 230000 пиксель
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)
Комплектация: Чехол, неориг усиленный акб, неориг зу, кабель
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
- Оплаты банковскими картами
- Возможность купить в кредит
- Обмен на новую и Б/У технику
- Бесплатная доставка по всей России
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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in
Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения