Описание

Код товара: 139452

HD-формат Full HD 1080p

Максимальное разрешение видеосъемки X 1920

Максимальное разрешение видеосъемки Y 1080

Количество матриц 1

Тип матрицы CMOS

Число пикселей матрицы 2.37 МП

Число мегапикселей при фотосъемке 2.07 Мпикс

Физический размер матрицы 1/3"

Минимальная освещенность 1.3 люкс

Диагональ ЖК-экрана 3 "

Разрешение ЖК-экрана 230000 пиксель

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе)

Комплектация: Чехол, неориг усиленный акб, неориг зу, кабель

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения