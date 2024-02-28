Зарядное устройство Canon LC-E8E (Состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073703
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
5-, незначительные потертости
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип зарядное устройство
Основные функции для видеокамеры, для фотоаппарата, питание от USB
Производитель совместимого устройства Canon
Совместимость EOS 550D/600D/650D/700D
Тип батареи Li-ion
Напряжение 8.4 В
Ширина 80 мм
Высота 100 мм
Код товара: 138703
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, незначительные потертости.
Комплектация: зарядное устройство, кабель питания.
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.