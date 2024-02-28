Зарядное устройство Canon LC-E8E (Состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073703 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, незначительные потертости 1 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип зарядное устройство

Основные функции для видеокамеры, для фотоаппарата, питание от USB

Производитель совместимого устройства Canon

Совместимость EOS 550D/600D/650D/700D

Тип батареи Li-ion

Напряжение 8.4 В

Ширина 80 мм

Высота 100 мм Код товара: 138703

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, незначительные потертости.

Комплектация: зарядное устройство, кабель питания.

Гарантия 90 дней.

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