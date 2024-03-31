Зарядное устройство Canon LC-E8E + аккумулятор LP-E8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074576
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-31
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
2 300 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Аккумулятор и зарядное устройство для таких фотоаппаратов, как Canon EOS 550D EOS 600D EOS 650D EOS 700D.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Гарантия 14 дней.
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