Зарядное устройство Canon LC-E8E + аккумулятор LP-E8 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074576 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-31



Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации. 2 300 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Аккумулятор и зарядное устройство для таких фотоаппаратов, как Canon EOS 550D EOS 600D EOS 650D EOS 700D. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4.

Гарантия 14 дней.

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