Зарядное устройство Canon LC-E6E для LP-E6
Код товара:00000049153
Артикул:3349B001
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Сетевое зарядное устройство CANON LC-E6 для аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH / LP-EL. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 240 В, поэтому его можно использовать по всему миру. Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%).
Совместимые камеры:
- Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II,
- Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R5 Mark II, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R6 Mark III, EOS R7
- Canon XC10, XC15
- вспышки Speedlite EL‑1, EL-5