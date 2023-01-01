Сетевое зарядное устройство CANON LC-E6 для аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 240 В, поэтому его можно использовать по всему миру. Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%).