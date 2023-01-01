Зарядное устройство Canon LC-E6E для LP-E6
Код товара : 00000049153
Артикул : 3349B001
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Сетевое зарядное устройство CANON LC-E6 для аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 240 В, поэтому его можно использовать по всему миру. Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%).
Совместимые камеры:
- Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II,
- Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6
- Canon XC10, XC15