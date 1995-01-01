Зарядное устройство Canon LC-E6E для LP-E6



Код товара: 00000049153 Артикул: 3349B001 Код товара: 00000049153 Артикул: 3349B001 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Сетевое зарядное устройство CANON LC-E6 для аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH / LP-EL. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 240 В, поэтому его можно использовать по всему миру. Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%). Совместимые камеры: Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II,

Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV

Canon EOS R, EOS R5, EOS R5 Mark II, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R6 Mark III, EOS R7

Canon XC10, XC15

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