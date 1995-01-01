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Зарядное устройство Canon LC-E6E для LP-E6

Код товара:00000049153
Артикул:3349B001

Товар не найден

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Описание
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Описание

Сетевое зарядное устройство CANON LC-E6 для аккумуляторов Canon LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH / LP-EL. Устройство работает в сетях с напряжением от 100 до 240 В, поэтому его можно использовать по всему миру. Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%).

Совместимые камеры:

  • Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II,
  • Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV
  • Canon EOS R, EOS R5, EOS R5 Mark II, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R6 Mark III, EOS R7
  • Canon XC10, XC15
  • вспышки Speedlite EL‑1, EL-5