Зарядное устройство Canon LC-E6 (Сосотояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073698
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
следы эксплуатации
1 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Cовместимые камеры
Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II, Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, Canon XC10, XC15
Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%).
Код товара: 138698
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: зарядное устройство.
Гарантия 90 дней.
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