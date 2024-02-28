Зарядное устройство Canon LC-E6 (Сосотояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073698 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации 1 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Cовместимые камеры Canon EOS 60D, 70D, 80D, 90D, 7D, 7D Mark II, Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, Canon XC10, XC15 Оригинальное зарядное устройство Canon заряжает быстро и имеет светодиодную индикацию хода зарядки (0%, 50%, 75%, 100%). Код товара: 138698

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: зарядное устройство.

Гарантия 90 дней.

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