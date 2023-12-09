Описание

Код товара: 137016

Тип зарядное устройство

Основные функции для аккумуляторов, для фотоаппарата

Производитель совместимого устройства Canon

Совместимый аккумулятор LP-E17

Совместимость EOS RP, EOS 77D,EOS 800D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 250D, EOS 200D, EOS M5, EOS M6, EOS M3, EOS M6 Mark II

Тип батареи Li-ion

Напряжение 8.4 В

Ширина 65 мм

Высота 30 мм

Глубина 90 мм

Вес 75 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: блок зарядного устройства, сетевой кабель

Гарантия от 14 до 90 дней.