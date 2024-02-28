Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17 (Состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073699 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации 1 890 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип зарядное устройство

Основные функции для аккумуляторов, для фотоаппарата

Производитель совместимого устройства Canon

Совместимый аккумулятор LP-E17

Совместимость EOS RP, EOS 77D,EOS 800D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 250D, EOS 200D, EOS M5, EOS M6, EOS M3, EOS M6 Mark II

Тип батареи Li-ion

Напряжение 8.4 В

Ширина 65 мм

Высота 30 мм

Глубина 90 мм

Вес 75 г Код товара: 138699

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.

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