Зарядное устройство Canon LC-E17E для LP-E17 (Состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073699
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
следы эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип зарядное устройство
Основные функции для аккумуляторов, для фотоаппарата
Производитель совместимого устройства Canon
Совместимый аккумулятор LP-E17
Совместимость EOS RP, EOS 77D,EOS 800D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 250D, EOS 200D, EOS M5, EOS M6, EOS M3, EOS M6 Mark II
Тип батареи Li-ion
Напряжение 8.4 В
Ширина 65 мм
Высота 30 мм
Глубина 90 мм
Вес 75 г
Код товара: 138699
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.