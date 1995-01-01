Описание

Преимущества

Легкая тонкая камера IXUS всегда будет у вас под рукой

Съемка превосходного видео в формате Full HD одним нажатием кнопки

Простое подключение, передача файлов и удаленная съемка

Сохраните свои воспоминания в самом лучшем качестве

Экспериментируйте и проявляйте свои творческие способности

Компактный формат

Ультратонкую стильную камеру IXUS в металлическом корпусе можно взять с собой, куда бы вы ни направились. Она оснащена универсальным широкоугольным объективом 25 мм и оптическим зумом 12x, а также функцией ZoomPlus для увеличения 24x, поэтому вы сможете с легкостью запечатлеть любой объект на любом расстоянии — и получить фотографии и видео превосходного качества. Автозумирование позволяет выбрать оптимальное кадрирование снимка одним нажатием кнопки.

Мгновенные видеоролики в формате Full HD

Снимать замечательные видеоролики просто и весело. Одно нажатие кнопки — и вы уже снимаете видео Full HD (1080p) в формате MP4. Почувствуйте свободу творчества при видеосъемке, используя оптический зум, — результат все равно поразит вас необычайной четкостью и плавностью благодаря динамическому стабилизатору изображения.

Быстрое подключение

Подключайтесь к поддерживаемым мобильным устройствам одним касанием, используя Wi-Fi и NFC для простой отправки файлов. Используйте функцию синхронизации изображения для автоматического резервного копирования новых снимков в облачные сервисы и создания отличных групповых фотографий с помощью функции беспроводной дистанционной съемки с мобильного устройства. Кнопка Wi-Fi обеспечивает быстрый и простой доступ к функциям Wi-Fi.

Превосходное качество

Наслаждайтесь изображениями исключительного качества и детализации даже при слабом освещении благодаря датчику изображения CMOS 20,2 МП и процессору DIGIC 4+. Интеллектуальный оптический стабилизатор изображения гарантирует четкие фотографии и плавные видеоролики в любых условиях, а большой ЖК-дисплей 7,5 см (3,0") обеспечивает простоту съемки и воспроизведения.

Творчество без лишних усилий

Достаточно одного движения затвора — и функция «Творческий снимок» автоматически проанализирует кадр и создаст 5 дополнительных уникальных изображений исходного снимка. Запечатлейте повседневные мелочи с помощью макросъемки на расстоянии 1 см или просто направьте камеру и начните съемку в режиме Hybrid Auto, позволяя камере автоматически создать интересный видеодайджест за день в формате HD (720p).