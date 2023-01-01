Ремень кистевой Canon Hand Strap E2 для камер EOS
Код товара : 00000043109
Артикул : 4991B001
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.040
Описание
Canon E2 Hand Strap — это оригинальный универсальный кистевой ремень для зеркальных фотоаппаратов. Крепится к штативному гнезду фотоаппарата или батарейного блока. Аксессуар предназначен для повышения безопасности при работе с фотоаппаратом. Благодаря обеспечению устойчивой фиксации фотооборудования в руке, ручной ремень создает комфортные условия во время непосредственной съемки и при перемещении
Совместим со всеми зеркальными камерами Canon EOS: от 100D / 1000D до 1D X Mark II.