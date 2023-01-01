Описание

Canon E2 Hand Strap — это оригинальный универсальный кистевой ремень для зеркальных фотоаппаратов. Крепится к штативному гнезду фотоаппарата или батарейного блока. Аксессуар предназначен для повышения безопасности при работе с фотоаппаратом. Благодаря обеспечению устойчивой фиксации фотооборудования в руке, ручной ремень создает комфортные условия во время непосредственной съемки и при перемещении

Совместим со всеми зеркальными камерами Canon EOS: от 100D / 1000D до 1D X Mark II.