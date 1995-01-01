Описание

Оригинальный большой наглазник Canon Eyecup ER-H для фотокамеры Canon EOS R3. Широкая резиновая рамка обеспечивает более качественное затемнение, что наиболее актуально при съемке с ярким контровым светом, а также для фотографов, носящих очки. Наглазник вращается в креплении на 360° с шагом 90°: таким образом, его можно использовать и для правого, и для левого глаза, как для вертикальной, так и для горизонтальной съемки.

Обратите внимание, что широкая рамка наглазника не дает откидывать и закрывать дисплей камеры – для этих операций наглазник придется снять.