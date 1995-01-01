Наглазник Canon Eyecup Ef для EOS 760D, 750D и др.

0 0 отзывов Код товара : 00000042234 Артикул : 8171A001



Все характеристики Наглазник Eyecup Ef ограничивает поток бокового света, попадающий в глаз фотографа при съемке. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.010

Описание Наглазник Eyecup Ef ограничивает поток бокового света, попадающий в глаз фотографа при съемке. Эта модель подходит для фотоаппаратов для камер: EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D

EOS 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D

EOS 100D, 200D, 250D

EOS 77D

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