Наглазник Canon Eyecup Ef для EOS 760D, 750D и др.
Код товара : 00000042234
Артикул : 8171A001
990 ₽
2 недели
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.010
Описание
Наглазник Eyecup Ef ограничивает поток бокового света, попадающий в глаз фотографа при съемке. Эта модель подходит для фотоаппаратов для камер:
- EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D
- EOS 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D
- EOS 100D, 200D, 250D
- EOS 77D
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