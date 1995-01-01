Наглазник Canon Eb Eyecup для EOS 80D, 70D, 6D и др.

0 0 отзывов Код товара : 00000051452 Артикул : 2378A001



Все характеристики Canon Eyecup Eb - сменный наглазник для EOS 5D, 5D Mk II, 6D, 6D Mark II, всей серии от 10D до 90D (за исключением 77D), 300D, 350D и ряда старых пленочных моделей. Продается на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.010

Описание Canon Eyecup Eb - сменный наглазник для EOS 5D, 5D Mk II, 6D, 6D Mark II, всей серии от 10D до 90D (за исключением 77D), 300D, 350D и ряда старых пленочных моделей. Продается на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой.

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