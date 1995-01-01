Наглазник Canon Eb Eyecup для EOS 80D, 70D, 6D и др.
Код товара : 00000051452
Артикул : 2378A001
990 ₽
Гарантия 2 недели
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.010
Описание
Canon Eyecup Eb - сменный наглазник для EOS 5D, 5D Mk II, 6D, 6D Mark II, всей серии от 10D до 90D (за исключением 77D), 300D, 350D и ряда старых пленочных моделей. Продается на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой.
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