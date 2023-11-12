Макрокольцо Canon Extension Tube EF 25 II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071485
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-12
Причина уценки:
Отличное состояние, как новый;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136485
Макрокольцо Canon Extension Tube EF25 II в идеальном состоянии.
Позволяет объективам фокусироваться ближе, чем их минимальная дистанция фокусировки. Можно использовать для макросъемки обычные объективы. Canon Extension Tube EF 25 II не имеет оптических элементов. Устанавливается между объективом и корпусом фотоаппарата, что увеличивает рабочий отрезок (расстояние между передней линзой объектива и матрицей/пленкой) на 25 мм. Для того, чтобы вычислить минимальную дистанцию фокусировки с Canon Extension Tube EF 25 II надо: фокусное расстояние объектива разделить на 25 и полученный коэффициент умножить на обычную минимальную дистанцию фокусировки. Совместим с объективами: EF-серии, кроме широкоугольных.
Состояние: отличное состояние, как новый;
Комплектация: крышки, чехол;
Гарантия 90 дней.