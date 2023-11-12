Описание

Код товара: 136485

Макрокольцо Canon Extension Tube EF25 II в идеальном состоянии.

Позволяет объективам фокусироваться ближе, чем их минимальная дистанция фокусировки. Можно использовать для макросъемки обычные объективы. Canon Extension Tube EF 25 II не имеет оптических элементов. Устанавливается между объективом и корпусом фотоаппарата, что увеличивает рабочий отрезок (расстояние между передней линзой объектива и матрицей/пленкой) на 25 мм. Для того, чтобы вычислить минимальную дистанцию фокусировки с Canon Extension Tube EF 25 II надо: фокусное расстояние объектива разделить на 25 и полученный коэффициент умножить на обычную минимальную дистанцию фокусировки. Совместим с объективами: EF-серии, кроме широкоугольных.

Состояние: отличное состояние, как новый;

Комплектация: крышки, чехол;

Гарантия 90 дней.