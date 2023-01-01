Описание

Телеконвертер Extender EF 2X III увеличивает фокусное расстояние отдельных телеобъективов Canon на 2х, сокращая при этом светосилу на 2 ступени.

Внимание: CANON Extender EF 2x III совместим только с объективами с фокусным расстоянием от 135 мм и выше, исключение составляют: EF 70-200 L (все варианты: F2.8 и F4, со стабилизатором и без) и EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM. У всех совместимых объективов, независимо от светосилы, автофокусировка сохраняет работоспособность. У следующих объективов могут наблюдаться проблемы с точностью автофокусировки: EF 200/1.8L USM, EF 300/2.8L USM, EF 400/2.8L USM, EF 400/2.8L II USM, EF 500/4.5L USM, EF 600/4L USM, EF 1200/5.6L USM. В случае возникновения проблем с точностью рекомендуется использовать микронастройку автофокуса в фотоаппарате (если таковая возможна) или переключиться в ручной режим.

Встроенный микропроцессор улучшает взаимодействие камеры с экстендером и объективом, обеспечивая повышенную точность замера экспозиции и системы автофокусировки. Новая оптическая схема из 9 элементов обеспечивает наилучшую возможную резкость и контраст. Анти-бликовое покрытие линз и специальное покрытие внутренней части корпуса экстендера сводят к минимуму возникновение бликов и ореолов. Конструкция объектива защищает также от попадания в систему пыли и влаги.

Совместимые объективы: см. Инструкцию