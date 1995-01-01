Описание

Телеконвертер Extender EF 1.4X III увеличивает фокусное расстояние отдельных телеобъективов Canon на 1.4х, сокращая при этом светосилу на 1 ступень. Совместим с объективами EF 70-200mm f/2.8L USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM, EF 70-200mm f/4L, EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM, с фиксфокальными объективами L-серии с фокусным расстоянием от 135 мм и выше. Подробная информация о совместимости: в инструкции.

Встроенный микропроцессор улучшает взаимодействие камеры с экстендером и объективом, обеспечивая повышенную точность замера экспозиции и системы автофокусировки. Антибликовое покрытие линз и специальное покрытие внутренней части корпуса экстендера сводят к минимуму возникновение бликов и ореолов. Конструкция объектива защищает также от попадания в систему пыли и влаги.

Совместимые объективы: