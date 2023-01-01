Телеконвертер Canon Extender EF 1.4x III
Код товара : УТ-00036482
Артикул : # 4409B005
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Конструкция объектива
9 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
325 г
Размеры товара
72.0 х 52.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол LP811
Описание
Телеконвертер Extender EF 1.4X III увеличивает фокусное расстояние отдельных телеобъективов Canon на 1.4х, сокращая при этом светосилу на 1 ступень. Совместим с объективами EF 70-200mm f/2.8L USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM, EF 70-200mm f/4L, EF 100-400mm f/4.5-5.6L USM, с фиксфокальными объективами L-серии с фокусным расстоянием от 135 мм и выше. Подробная информация о совместимости: в инструкции.
Встроенный микропроцессор улучшает взаимодействие камеры с экстендером и объективом, обеспечивая повышенную точность замера экспозиции и системы автофокусировки. Антибликовое покрытие линз и специальное покрытие внутренней части корпуса экстендера сводят к минимуму возникновение бликов и ореолов. Конструкция объектива защищает также от попадания в систему пыли и влаги.
Совместимые объективы:
- EF 400mm f/4 DO IS USM
- EF 180mm f/3.5L Macro USM Обновленный
- EF 200mm f/2.8L II USM Обновленный
- EF 400mm f/5.6L USM Обновленный
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
- EF 70-200mm f/4L IS USM Обновленный
- EF 135mm f/2L USM
- EF 100-400mm F4.5-5.6L IS II USM Обновленный
- EF 70-200mm f/2.8L USM
- EF 70-200mm f/4L USM Обновленный
- EF 135mm f/2L USM Обновленный
- EF 70-200mm f/2.8L USM Обновленный
- EF 70-200mm f/2.8L IS USM Обновленный
- EF 300mm f/4L IS USM Обновленный
- EF 600mm f/4L IS II USM
- EF 500mm f/4L IS II USM
- EF 600mm f/4L IS USM
- EF 400mm f/5.6L USM
- EF 400mm f/4 DO IS USM Обновленный
- EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM Обновленный
- EF 70-200mm f/4L IS USM
- EF 70-200mm f/4L USM
- EF 300mm f/4L IS USM
- EF 600mm f/4L IS II USM Обновленный
- EF 500mm f/4L IS II USM Обновленный
- EF 200mm f/2L IS USM
- EF 200mm f/2.8L II USM
- EF 800mm f/5.6L IS USM
- EF 180mm f/3.5L Macro USM