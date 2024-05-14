Телеконвертер Canon Extender EF 1.4x II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075618
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/04
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации, не фиксируется байонетная крышка
14 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140618
Крепление
Байонет
Canon EF
Размеры и вес
Длина
73 мм
Вес
220 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Минимальные следы эксплуатации, не фиксируется байонетная крышка
s\n: 134297
Комплектация: экстендер, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.
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