Телеконвертер Canon Extender EF 1.4x II (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075618 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-14/04

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации, не фиксируется байонетная крышка 14 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140618 Крепление

Байонет

Canon EF

Размеры и вес

Длина

73 мм

Вес

220 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Минимальные следы эксплуатации, не фиксируется байонетная крышка

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: 134297

Комплектация: экстендер, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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