Бленда Canon EW-63 II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076451 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14

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Задать вопрос Причина уценки: следы использования. 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141451 Canon EW-63 II, бленда (состояние 4) Canon EW-63 II бленда для Canon EF 28-105 USM/ Canon EF 28mm f/1.8 USM . Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. следы использования.

Комплектация:

Гарантия 14 дней.

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