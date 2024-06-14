Бленда Canon EW-63 II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076451
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14
Причина уценки:
следы использования.
490 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141451
Canon EW-63 II, бленда (состояние 4)
Canon EW-63 II бленда для Canon EF 28-105 USM/ Canon EF 28mm f/1.8 USM .
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. следы использования.
Комплектация:
Гарантия 14 дней.
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