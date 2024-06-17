Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076523
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/06
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации Пробег: 14.000 кадров
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141523
Тип камеры зеркальная
Байонет Canon EF
Число эффективных мегапикселей матрицы 25.8
Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм
Тип матрицы CMOS
Формат матрицы APS-C
Кроп-фактор 1.6
Тип автофокуса фазовый
Количество точек фокусировки 45
Чувствительность ISO, мин 100
Чувствительность ISO, макс 3200
Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400
Скорость быстрой съемки 7 кадров/с
Видоискатель зеркальный (TTL)
Поле зрения видоискателя 100 %
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 1040000
Экран поворотный, сенсорный
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Количество аккумуляторов 1
Емкость аккумулятора (количество фотографий) 960
Габариты/Вес
Ширина 139 мм
Высота 105 мм
Толщина 79 мм
Вес камеры (с элементами питания) 730 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 343024006180
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка. Пробег: 14.000 кадров
Гарантия 90 дней.