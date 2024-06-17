Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 80D Body (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076523 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/06

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации Пробег: 14.000 кадров Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141523

Тип камеры зеркальная

Байонет Canon EF

Число эффективных мегапикселей матрицы 25.8

Физический размер матрицы 22.3 х 14.9 мм

Тип матрицы CMOS

Формат матрицы APS-C

Кроп-фактор 1.6

Тип автофокуса фазовый

Количество точек фокусировки 45

Чувствительность ISO, мин 100

Чувствительность ISO, макс 3200

Светочувствительность ISO ISO100, ISO12800, ISO25600, ISO6400

Скорость быстрой съемки 7 кадров/с

Видоискатель зеркальный (TTL)

Поле зрения видоискателя 100 %

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 1040000

Экран поворотный, сенсорный

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Количество аккумуляторов 1

Емкость аккумулятора (количество фотографий) 960

Габариты/Вес

Ширина 139 мм

Высота 105 мм

Толщина 79 мм

Вес камеры (с элементами питания) 730 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 343024006180

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(220), наглазник, ремень, байонетная крышка. Пробег: 14.000 кадров

Гарантия 90 дней.

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